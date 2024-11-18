Психолог Баранов объяснил, чем опасен синдром Марио

С ними люди не смогут достичь успеха Герой японской поп-культуры Марио является прототипом опасного одноименного психологического синдрома, который мешает людям достигать успеха и финансового благополучия, рассказал РИАМО психолог Николай Баранов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии