Казахстан предложил продлить срок его председательства в СВМДА до 2024 года

АЛМА-АТА, 12 окт - РИА Новости. Казахстан предлагает государствам-участницам Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) продлить срок его председательства на этом международном форуме на 2022-2024 годы, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Акан Рахметуллин.