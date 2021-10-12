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Казахстан предложил продлить срок его председательства в СВМДА до 2024 года

Казахстан предложил продлить срок его председательства в СВМДА до 2024 года

АЛМА-АТА, 12 окт - РИА Новости. Казахстан предлагает государствам-участницам Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) продлить срок его председательства на этом международном форуме на 2022-2024 годы, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Акан Рахметуллин.

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