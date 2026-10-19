Из чего мы все сделаны, русские? Что в моем отразилось народе? Что от предков досталось в нагрузку мне, В потайном генетическом коде? Я рожден под Калиною красною, Я сказаньями полон былинными, Очарован Поляною Ясною И чудесными добрыми фильмами.
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Поэт в России, больше , чем поэт
Аж дух захватило! Браво поэту!
Браво поэту ! Лучше и не скажешь .
А комментарии и не нужны-здесь все сказано прекрасно,ясно и точка.