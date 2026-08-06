Мемориальный комплекс участникам СВО создают в Нижнеудинске

В Нижнеудинске возводят мемориальный комплекс участникам специальной военной операции. Проект реализуется при поддержке конкурса «Есть Решение», инициированного депутатами фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Иркутской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии