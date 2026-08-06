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Иркутск Сегодня

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Мемориальный комплекс участникам СВО создают в Нижнеудинске

В Нижнеудинске возводят мемориальный комплекс участникам специальной военной операции. Проект реализуется при поддержке конкурса «Есть Решение», инициированного депутатами фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Иркутской области.

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