Боец Павлович признался, что сожалеет о стычке с Волковым после боя

Российский боец Сергей Павлович признался, что сожалеет о конфликте с соотечественником Сергеем Волковым, который возник после их боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата, а также признался, что не хочет созваниваться с противником.
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