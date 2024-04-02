MacRumors: массовая утечка данных AT&T затронула более 70 млн абонентов

Американский телекоммуникационный гигант AT&T сообщил о массовой утечке пользовательских данных, в связи с чем начал сбрасывать логины и пароли абонентов во избежание несанкционированного доступа к их учетным записям.
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