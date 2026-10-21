Скажите, как часто взрослые дети просят у вас деньги? На пиццу, новые кроссовки, билеты в кино. А вы, как любящий родитель, наверное, не можете отказать.
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