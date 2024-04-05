30-метровые часы Страсбургского собора – шедевр эпохи Возрождения

Огромные астрономические часы, расположенные в Страсбургском соборе во Франции, являют собой уникальный шедевр эпохи Возрождения, созданный математиками, художниками и другими передовыми специалистами своего времени.
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