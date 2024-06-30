Молодежный челлендж ´Народная зарядка´.

Сегодня в Молодежном парке состоялся утренний челлендж ´Народная зарядка´, в котором приняли участие учащиеся гимназии Полубок Сергей, Минаева Полина, Маглышева Ксения, Кожокару Злата, Фалькович Алина и Горбацкий Павел.
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