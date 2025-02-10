Аналитик Хазыр: США не отменят санкции против России в ближайшее время

Трампу для этого потребуется одобрение конгресса Соединенные Штаты не отменят санкционные ограничения против России в ближайшее время, президент Дональд Трамп не может сделать это самостоятельно, сообщил РИА Новости турецкий политический аналитик Умит Назми Хазыр.
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