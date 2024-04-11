Южнокорейская оппозиция одержала победу на парламентских выборах

В Южной Корее оппозиционная Демократическая партия победила на парламентских выборах. Как уточняет Korea Times, демократы значительно обошли правящую Партию народной власти: по результатам подсчета почти всех голосов партия демократов получает 174 места из 300, у правящей партии 108 мест.