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Южнокорейская оппозиция одержала победу на парламентских выборах

Южнокорейская оппозиция одержала победу на парламентских выборах

В Южной Корее оппозиционная Демократическая партия победила на парламентских выборах. Как уточняет Korea Times, демократы значительно обошли правящую Партию народной власти: по результатам подсчета почти всех голосов партия демократов получает 174 места из 300, у правящей партии 108 мест.

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