А попал немножко в США …

Министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник объединились и объяснили Трампу, что его торговый советник Питер Наварро своими советами по Китаю доведет Америку до беды, сообщает корреспондент УтроNews.
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