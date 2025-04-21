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А попал немножко в США …

А попал немножко в США …

Министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник объединились и объяснили Трампу, что его торговый советник Питер Наварро своими советами по Китаю доведет Америку до беды, сообщает корреспондент УтроNews.

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