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Живая Кубань

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  • Boris Max
    Ну ну... то в поле посрать не возможно кто то или идёт или едет.. а ту сотни стёкол установили... ха ха ха!Десятки луп разбр...
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    Очень необычная татуха, прям редкость неземная и это проливает свет на данное преступление... хотя, да, большинство б...Труп женщины с не...
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112 человек погибли и 66 пострадали в результате пожаров на Кубани с начала 2024 года

112 человек погибли и 66 пострадали в результате пожаров на Кубани с начала 2024 года

112 человек погибли и 66 пострадали в результате пожаров на Кубани с начала 2024 годаПо данным МЧС, с начала 2024 года на территории Краснодарского края произошло 4090 пожаров, на которых погибли 112 человек и травмированы 66 человек, были спасены 355 человек.

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