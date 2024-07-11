112 человек погибли и 66 пострадали в результате пожаров на Кубани с начала 2024 года

112 человек погибли и 66 пострадали в результате пожаров на Кубани с начала 2024 годаПо данным МЧС, с начала 2024 года на территории Краснодарского края произошло 4090 пожаров, на которых погибли 112 человек и травмированы 66 человек, были спасены 355 человек.