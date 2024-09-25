Инопланетяне хотят украсть американское ядерное оружие

Свежая статья в Daily Mail просто великолепна. В ней утверждается, что злобные и циничные инопланетяне крайне сильно заинтересованы в ядерном оружии землян и постоянно торчат над американскими ракетными шахтами и авиабазами.
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