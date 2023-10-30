Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии

В Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. По предварительным данным, пострадали два человека. Вертолет вылетел с участка Джарджан, начал терять высоту и приземлился у поселка Тикси, сообщает региональное управление МЧС.
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