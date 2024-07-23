В России завершился первый модуль программы «Время героев»

На протяжении почти двух месяцев участники проходили интенсивное обучение, которое включало курс лекций от ведущих экспертов страны, практические занятия, командообразующие мероприятия и многие другие активности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии