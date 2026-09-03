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ИА Регнум

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Путин назвал Стивена Сигала большим другом России

Путин назвал Стивена Сигала большим другом России

Голливудский актер Стивен Сигал является большим другом России. Об этом 3 сентября заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), обратив внимание на присутствие артиста в зале.

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