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Военный врач рассказал об оказании медицинской помощи на передовой

Военный врач рассказал об оказании медицинской помощи на передовой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на передовой охотятся на врачей с особенным ожесточением. Медики выполняют сложнейшие операции в окопах, подвергаются ежедневной ракетной опасности и не носят красных крестов на униформе.

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