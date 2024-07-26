Китай пригласит не менее 50 стран к участию в проекте своей лунной станции

Политика как она есть

Главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйрен в интервью телеканалу China Global Television Network (CGTN) заявил, что страна намерена пригласить не менее 50 других государств для участия в проекте Международной лунной научно-исследовательской станции (International Lunar Research Station, ILRS).