7 способов вежливо сказать «нет», сохранив хорошие отношения

Отказывая, проявите тактичность и позаботьтесь о чувствах собеседника. Мне бы хотелось помочь, но никак не смогу Если нужно отказать, можно сказать: «Очень хотел бы помочь, но не получится», «Рад бы помочь, но не в этот раз».
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