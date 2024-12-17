7 способов вежливо сказать «нет», сохранив хорошие отношения

Отказывая, проявите тактичность и позаботьтесь о чувствах собеседника. Мне бы хотелось помочь, но никак не смогу Если нужно отказать, можно сказать: «Очень хотел бы помочь, но не получится», «Рад бы помочь, но не в этот раз».