Группировка войск «Центр» ВС РФ продолжает развивать успех, прорываясь от Горловки к Торецку (Дзержинску), заняв уже около половины Нью-Йорка (Новгородского), добивая ВСУ в Железном (Артёмове), Кирове (Северном), Южном и Дружбе.