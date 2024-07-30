Группировка войск «Центр» ВС РФ продолжает развивать успех, прорываясь от Горловки к Торецку (Дзержинску), заняв уже около половины Нью-Йорка (Новгородского), добивая ВСУ в Железном (Артёмове), Кирове (Северном), Южном и Дружбе.
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