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Армия России заняла половину Нью-Йорка и добивает ВСУ в пригородах Торецка (КАРТА)

Армия России заняла половину Нью-Йорка и добивает ВСУ в пригородах Торецка (КАРТА)

Группировка войск «Центр» ВС РФ продолжает развивать успех, прорываясь от Горловки к Торецку (Дзержинску), заняв уже около половины Нью-Йорка (Новгородского), добивая ВСУ в Железном (Артёмове), Кирове (Северном), Южном и Дружбе.

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