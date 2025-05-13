Более 27 тысяч братчан отметили День Победы

9 мая в Братске свыше 27 тысяч человек отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ключевым событием стало шествие «Бессмертного полка», впервые за несколько лет прошедшее к Мемориалу Славы, которому в этот день исполнилось 50 лет.