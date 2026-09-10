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Tank 700 LWB: 6-местная версия длиной 5,4 метра

Tank 700 LWB: 6-местная версия длиной 5,4 метра

Новый сертификационный документ Министерства промышленности и информатизации КНР раскрыл детали удлиненной версии (LWB) внедорожника Tank 700 от Great Wall Motor.

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