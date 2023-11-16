Астрологи рассказали, каким знакам зодиака 16 ноября 2023 года стоит провести работу над ошибками

В четверг, 16 ноября 2023 года, люди будут испытывать ощущение дежавю. Неизменно будет возникать впечатление, что они уже находились в том или ином месте, а определенные события многократно повторяются.
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