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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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16 819 зрителей – средняя посещаемость первых 5 матчей ЧМ по хоккею 2024 в Праге. В Остраве – 9109 (аншлаги)

В Чехии стартовал чемпионат мира по хоккею. Турнир проходит в Праге (вместимость арены – 17 413 зрителей) и Остраве (9109).

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