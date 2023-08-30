Медучреждения Ямала получили оборудование для проведения курсов первой помощи

Его будут использовать на обучающих занятиях в рамках окружного проекта «Умею! Делаю! Спасаю!». В состав обучающих наборов входят манекены для оказания первой медицинской помощи, тренажеры-дефибрилляторы, аптечки первой помощи и смотровые кушетки.