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Медучреждения Ямала получили оборудование для проведения курсов первой помощи

Медучреждения Ямала получили оборудование для проведения курсов первой помощи

Его будут использовать на обучающих занятиях в рамках окружного проекта «Умею! Делаю! Спасаю!». В состав обучающих наборов входят манекены для оказания первой медицинской помощи, тренажеры-дефибрилляторы, аптечки первой помощи и смотровые кушетки.

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