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Стэмкос сравнял счет в матче с «Бостоном» на 59:55. У него 4 таких гола на 60-й минуте – лучший результат в истории «Тампы»

Стэмкос сравнял счет в матче с «Бостоном» на 59:55. У него 4 таких гола на 60-й минуте – лучший результат в истории «Тампы»

Капитан «Тампы» перевел игру регулярного чемпионата с «Брюинс» (5:4 ОТ) в овертайм за 5 секунд до завершения третьего периода.

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