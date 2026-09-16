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Аргументы и Факты

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В России выведут из оборота серию вакцины, из-за которой погибли собаки

В России выведут из оборота серию вакцины, из-за которой погибли собаки

Россельхознадзор потребовал изъять из обращения серию 20 ветеринарной вакцины «Мультикан-8» производства «Ветбиохим».

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