Концерты Дианы Арбениной отменили на Дальнем Востоке

Певица не выступит во Владивостоке и Южно-Сахалинске.фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»--> Организаторы отменили концерты певицы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», которые должны были состояться во Владивостоке и Южно-Сахалинске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии