Наши бойцы провели операцию по спасению семьи с ребёнком в Константиновке Бойцы группировки войск «Юг» ВС России провели очередную операцию по спас.
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Наши бойцы провели операцию по спасению семьи с ребёнком в Константиновке Бойцы группировки войск «Юг» ВС России провели очередную операцию по спас.
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