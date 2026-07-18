Россия закрепилась в лидерах экспорта: сдавать позиции она не намерена

На Россию приходится самая большая доля индийского импорта нефти, пишет The Print. Нестабильность на Ближнем Востоке привела к тому, что Москва укрепила свои позиции в качестве основного поставщика энергоносителей для Нью-Дели.
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