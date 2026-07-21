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Нижегородская правда

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Глеб Никитин посетил Большемурашкинскую ЦРБ в центре «Рождественский»

Глеб Никитин посетил Большемурашкинскую ЦРБ в центре «Рождественский»

21 июля 2026 года губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин в ходе визита в Большемурашкинский муниципальный округ посетил центральную районную больницу.

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