Риторика германских властей становится всё более антироссийской, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обвинил Россию в якобы планах нападения на Грузию, Молдавию и прибалтийских лимитрофов.
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