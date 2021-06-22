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В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела об убийстве двухлетнего ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летней жительницы города Орска, уличенной в совершении общественно-опасных деяний, предусмотренных п.

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