В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела об убийстве двухлетнего ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летней жительницы города Орска, уличенной в совершении общественно-опасных деяний, предусмотренных п.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летней жительницы города Орска, уличенной в совершении общественно-опасных деяний, предусмотренных п.
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