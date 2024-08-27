Автомобиль супруги осужденного за неоднократное вождение в нетрезвом виде был конфискован

В Мухоршибирском районе Бурятии продолжается борьба с пьянством за рулем. Жена одного из местных жителей столкнулась с неприятной ситуацией - у нее изъяли автомобиль "ВАЗ 2106", который она использовала для совершения преступления мужем.
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