Baza: глава ГУ МЧС по Самарской области генерал Бойко задержан сотрудниками ФСБ

В Самаре сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали главу ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко, его подозревают в вымогательстве незаконно полученных денег у его подчиненных.
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