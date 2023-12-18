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Газета.ру

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Baza: глава ГУ МЧС по Самарской области генерал Бойко задержан сотрудниками ФСБ

Baza: глава ГУ МЧС по Самарской области генерал Бойко задержан сотрудниками ФСБ

В Самаре сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали главу ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко, его подозревают в вымогательстве незаконно полученных денег у его подчиненных.

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