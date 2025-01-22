Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) не следует забывать об оказанной помощи Украины странами Запада, тогда как он только и делает, что говорит о том, что ему нужны новые гранты.
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