Из Америки в Индию можно проплыть по прямой, но на карте это кривая линия

Любая карта показывает морской путь из США в Индию почти как параболу. Но в реальности этот же маршрут представляет собой прямую линию — недавнее объяснение феномена вызвало в сети настоящий ажиотаж, притом объяснению удивился даже Илон Маск.
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