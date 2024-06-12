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Из Америки в Индию можно проплыть по прямой, но на карте это кривая линия

Из Америки в Индию можно проплыть по прямой, но на карте это кривая линия

Любая карта показывает морской путь из США в Индию почти как параболу. Но в реальности этот же маршрут представляет собой прямую линию — недавнее объяснение феномена вызвало в сети настоящий ажиотаж, притом объяснению удивился даже Илон Маск.

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лл
лина любимцева
Как так?
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