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FiNE NEWS

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Рок-н-ролл возвращается: «Пилот» отмечает 30-летие огненными концертами в Москве и Питере

Тридцать лет — это не просто цифра для группы «Пилот». Это целая эпоха рок-музыки, сотни концертов, тысячи километров гастролей и миллионы впечатлений, которые коллектив подарил своим фанатам.

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