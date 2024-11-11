10 лет была любовницей и горькая потеря: великолепная Раиса Рязанова

Кажется, судьба Раисы Рязановой соткана из противоречий: как на экране, так и в жизни. Её кинокарьера впечатляет, но множество людей до сих пор помнят её преимущественно как Тосю Буянову из знаменитой картины “Москва слезам не верит”.
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