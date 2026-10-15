Чипы XRING заняли третье место с долей 1,2% в Китае По итогам третьего квартала 2026 года процессоры Xiaomi XRING заняли третье место по доле использования в Android-смартфонах в Китае, опередив Samsung Exynos.
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