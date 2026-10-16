Пенсии в ноябре 2026 года: кто получит деньги раньше, как изменится график выплат и кому положена прибавка Елена ГалицкаяВ ноябре 2026 года российским пенсионерам предстоит учитывать изменения в графике получения пенсий, связанные с Днем народного единства и выходными днями.