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Татар-информ

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Татарстан поучаствует в работе Информационного центра ЦИК России

Республика Татарстан сегодня принимает участие в работе Информационного центра ЦИК России. Как сообщает пресс-служба ЦИК РТ, на встрече с Председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой, которая будет транслироваться на все регионы нашей страны, Татарстан представят глава республиканской избирательной комиссии Андрей Кондратьев, а также семья Абрамовых из поселка Уруссу (Ютазинского района) – победители конкурса «Всей семьей – на выборы».

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