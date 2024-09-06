Татарстан поучаствует в работе Информационного центра ЦИК России

Республика Татарстан сегодня принимает участие в работе Информационного центра ЦИК России. Как сообщает пресс-служба ЦИК РТ, на встрече с Председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой, которая будет транслироваться на все регионы нашей страны, Татарстан представят глава республиканской избирательной комиссии Андрей Кондратьев, а также семья Абрамовых из поселка Уруссу (Ютазинского района) – победители конкурса «Всей семьей – на выборы».