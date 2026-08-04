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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 5 августа, все медали дня: синхронистки выступят в акробатике, разыграют по два комплекта наград в прыжках в воду и плавании на открытой воде

5 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграют пять комплектов медалей: по два прыжках в воду, плавании на открытой воде и один в синхронном плавании.

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