Microsoft пугает пользователей Windows 10 окончанием поддержки и предлагает купить н...

Microsoft пугает пользователей Windows 10 окончанием поддержки и предлагает купить новые ПКС приближением окончания поддержки Windows 10, Microsoft начала показывать пользователям пугающие полноэкранные уведомления с предложением купить новые ПК с Windows 11 и Copilot Plus в то время, как информация о возможности продления поддержки существующей ОС отсутствует, хотя такая возможность есть.