НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Microsoft пугает пользователей Windows 10 окончанием поддержки и предлагает купить н...

Microsoft пугает пользователей Windows 10 окончанием поддержки и предлагает купить н...

Microsoft пугает пользователей Windows 10 окончанием поддержки и предлагает купить новые ПКС приближением окончания поддержки Windows 10, Microsoft начала показывать пользователям пугающие полноэкранные уведомления с предложением купить новые ПК с Windows 11 и Copilot Plus в то время, как информация о возможности продления поддержки существующей ОС отсутствует, хотя такая возможность есть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх