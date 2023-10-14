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Марк Хьюз: «Уход Переса из «Ф-1» в конце 2023-го позволит Серхио избежать публичного увольнения из «Ред Булл»

Контракт мексиканца с чемпионской командой действует до конца 2024 года. Тем не менее, известный обозреватель Motor Sport Magazine допустил вариант с досрочным расторжением соглашения.

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