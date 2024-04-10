Hyper Light Breaker: знакомство с мини-боссом в новом трейлере Помнишь, как в “Гиперпр...

Hyper Light Breaker: знакомство с мини-боссом в новом трейлереПомнишь, как в “Гиперпространстве” все было не так уж и плохо, пока не появился он – загадочный мини-босс из свежего трейлера Hyper Light Breaker? Видишь ли, в мире Hyper Light всё как в кино: чем… источник.