В США раскритиковали предложения по мирному урегулированию на Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал представленные другими странами предложения по мирному урегулированию на Украине, в которых содержится призыв ко всем сторонам конфликта к деэскалации.
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