Задержанный в Крыму шпион рассказал, как вышел на СБУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Задержанный за передачу сведений об установке ПВО, входящей в систему защиты Крымского моста, житель Керчи заявил, что вышел на СБУ через волонтерскую организацию, говорится в оперативном видео, распространенном пресс-службой крымского управления ФСБ РФ.