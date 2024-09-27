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Лента новостей Крыма

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Задержанный в Крыму шпион рассказал, как вышел на СБУ

Задержанный в Крыму шпион рассказал, как вышел на СБУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Задержанный за передачу сведений об установке ПВО, входящей в систему защиты Крымского моста, житель Керчи заявил, что вышел на СБУ через волонтерскую организацию, говорится в оперативном видео, распространенном пресс-службой крымского управления ФСБ РФ.

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