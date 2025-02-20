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Царьград

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В Новой Москве напали на полицейских: Один подозреваемый задержан

В Новой Москве напали на полицейских: Один подозреваемый задержан

В столице задержали подозреваемого в нападении на сотрудников ДПС.Накануне вечером на территории Новой Москвы произошло нападение на инспекторов ДПС.

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